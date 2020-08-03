Белорусские телевизионщики вырезали из программы Владимира Соловьева обсуждение ареста бойцов ЧВК «Вагнер» в Минске
Телеканал «РТР-Беларусь» в ночь на 3 августа показал сокращенную версию передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Из эфира вырезали часть программы, в которой гости и ведущий обсуждали задержание в Минске бойцов российской частной военной компании «Вагнер»
Телеканал «РТР-Беларусь» в ночь на 3 августа показал сокращенную версию передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Из эфира вырезали часть программы, в которой гости и ведущий обсуждали задержание в Минске бойцов российской частной военной компании «Вагнер».
Telegram-канал «Методичка» сообщает, что эфир программы Владимира Соловьева на «РТР-Беларусь» начался на час позже, чем на «России 1». При этом в белорусской версии передачи участники программы стали сразу обсуждать ситуацию на Украине.
Белорусские зрители не увидели ту часть программы, в которой обсуждалось задержание в Минске 33 российских граждан. Местные власти считают задержанных бойцами ЧВК «Вагнер», которые прибыли в Белоруссию с целью организации провокаций перед президентскими выборами.
Владимир Соловьев и гости программы заявили, что задержанных бойцов некорректно называть солдатами и военными, а аргументы чиновников Белоруссии и президента Александра Лукашенко считают неубедительными.