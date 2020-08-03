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03 августа 2020, 03:38

Белорусский Центризбирком отказался от видеонаблюдения за голосованием на выборах президента

Центризбирком Белоруссии отклонил предложение об оснащении избирательных участков камерами видеонаблюдения во время президентских выборов. Устанавливать камеры предполагалось за счет граждан, выразивших такое желание

Белорусский Центризбирком отказался от видеонаблюдения за голосованием на выборах президента
Фото: newsbel.by

Центризбирком Белоруссии отклонил предложение об оснащении избирательных участков камерами видеонаблюдения во время президентских выборов. Устанавливать камеры предполагалось за счет граждан, выразивших такое желание.

Проект системы видеонаблюдения был представлен членом ЦИК с правом совещательного голоса Павлом Диком, который представляет интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В ЦИКе заявили, что данный проект не соответствует требованиям избирательного законодательства, сообщает  портал Tut.by.

Павел Дик в свою очередь заявил, что ожидал от Центризбиркома содействия в обеспечении прозрачности выборов, однако этого не произошло.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская.

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