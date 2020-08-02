Белорусский суд арестовал задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»
Белорусский суд арестовал ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», прибывших из России. Напомним, что силовики задержали 33 российских граждан по подозрению в подготовке провокаций перед президентскими выборами
Белорусский суд арестовал ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», прибывших из России. Напомним, что силовики задержали 33 российских граждан по подозрению в подготовке провокаций перед президентскими выборами.
Глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 россиян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что задержанные россияне стали первыми из 180−200 человек, которых запланировали «перебросить» для дестабилизации ситуации в республике перед президентскими выборами, сообщает ТАСС.
По версии белорусских властей, все задержанные являются бойцами частной военной компании «Вагнер». Российская сторона утверждает, что задержанные работают охранниками, а через Белоруссию ехали транзитом. При этом «Новая газета» подтвердила, что как минимум 15 человек из этой группы действительно являются наемниками и воевали в свое время в Сирии и на востоке Украины.