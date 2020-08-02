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02 августа 2020, 09:34

Белорусский суд арестовал задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Белорусский суд арестовал ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», прибывших из России. Напомним, что силовики задержали 33 российских граждан по подозрению в подготовке провокаций перед президентскими выборами

Белорусский суд арестовал задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Белорусский суд арестовал ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», прибывших из России. Напомним, что силовики задержали 33 российских граждан по подозрению в подготовке провокаций перед президентскими выборами.

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 россиян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что задержанные россияне стали первыми из 180−200 человек, которых запланировали «перебросить» для дестабилизации ситуации в республике перед президентскими выборами, сообщает ТАСС.

По версии белорусских властей, все задержанные являются бойцами частной военной компании «Вагнер». Российская сторона утверждает, что задержанные работают охранниками, а через Белоруссию ехали транзитом. При этом «Новая газета» подтвердила, что как минимум 15 человек из этой группы действительно являются наемниками и воевали в свое время в Сирии и на востоке Украины.

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