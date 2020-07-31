В Минске митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской собрал 63 тысячи человек
В Минске в минувший четверг состоялся согласованный с властями митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акцию посетили около 63 тысяч человек
В Минске в минувший четверг состоялся согласованный с властями митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акцию посетили около 63 тысяч человек, сообщает портал Tut.by со ссылкой на волонтеров правозащитного центра «Весна». Этот митинг стал самым массовым за последние 10 лет.
Участники митинга требовали освобождения политзаключенных и проведения честных выборов президента, который запланированы на 9 августа.
Отметим, что Светлана Тихановская стала кандидатом от оппозиции после того, как несколько других соперников действующего президента Александра Лукашенко не были допущены до выборов. В частности, основным соперником главы государства считался экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, однако в разгар предвыборной кампании он был арестован по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Супруг Светланы Тихановской Сергей был арестован еще в конце мая по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, а также во вмешательстве в ход выборов.