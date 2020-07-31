«Новая газета» подтвердила личности 15 задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер»
Журналисты «Новой газеты» подтвердили личности 15 из 33 задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании «Вагнер». По данным издания, эти люди действительно являются наемниками и ранее воевали в Сирии
Журналисты «Новой газеты» подтвердили личности 15 из 33 задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании «Вагнер». По данным издания, эти люди действительно являются наемниками и ранее воевали в Сирии.
«Старшим группы» журналисты называют 42-летнего Алексея Сапронова, который работает в ЧВК «Вагнер» с 2014 года. Однако самым известным бойцом из задержанных является Андрей Бакунович, который упоминается в докладе экспертов о ситуации в Ливии, представленный в апреле 2020 года в Совбезе ООН.
По данным «Новой», как минимум семеро задержанных в Белорусии воевали в Сирии, а трое воевали на Донбассе.
Власти Белоруссии называют задержанных россиян бойцами ЧВК «Вагнер» и считают, что они прилетели в страну для участия в массовых беспорядках перед выборами президента, которые назначены на 9 августа.
В посольстве России в Белоруссии настаивают на том, что задержанные россияне были охранниками и ехали в другую страну. В Минске они были транзитом, а остановились в этом городе, так как опоздали на свой рейс.
Сотрудник посольства Дмитрий Мезенцев заявил, что трактовка некоторыми СМИ факта задержания россиян как попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии необоснована и «помогает недругам вносить разлад в братские отношения наших стран».