Власти Белоруссии планируют отключить интернет во всей стране в день выборов президента
Власти Белоруссии заявили о планах отключить во всей стране интернет в день президентских выборов. Поводом для этого станет недавнее задержание в республике 33 наемных бойцов частной военной компании «Вагнер»
Власти Белоруссии заявили о планах отключить во всей стране интернет в день президентских выборов. Поводом для этого станет недавнее задержание в республике 33 наемных бойцов частной военной компании «Вагнер».
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал изданию «Наша Нiва», что накануне в Центризбиркоме прошла встреча кандидатов с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Силовик заявил, что задержанные боевики прибыли в Белоруссию «делать революцию».
В ходе встречи Андрей Дмитриев спросил, возможно ли отключение интернета в день президентских выборов (9 августа), а Равков не исключил принятия такого решения.
Ранее в КГБ сообщили, что в Белоруссию прибыли не менее 200 иностранных боевиков с целью проведения провокаций перед выборами президента. Позже стало известно о задержании 33 наемников российской ЧВК «Вагнер». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.