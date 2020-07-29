Спецслужбы Белоруссии задержали десятки наемников из ЧВК «Вагнер»
В Белоруссии сотрудники КГБ задержали более 30 человек, которые могут оказаться боевиками. Задержание было произведено в рамках отработки информации о прибытии в республику 200 боевиков с целью дестабилизации обстановки в стране
В Белоруссии сотрудники КГБ задержали более 30 человек, которые могут оказаться боевиками. Задержание было произведено в рамках отработки информации о прибытии в республику 200 боевиков с целью дестабилизации обстановки в стране накануне президентских выборов.
По данным спецслужб, мужчины 1974-1996 годов рождения прибыли в Белоруссию в ночь на 25 июля и поселились в одной из гостиниц Минска. 27 июля они переехали в санаторий Минского района. Сотрудники санатория обратили внимание, что на обычных туристов мужчины похожи не были. Они не употребляли спиртного, не посещали увеселительных заведений, держались обособленно, а также носили одинаковую одежду в стиле милитари.
Позже сотрудники группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 32 человека. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.
Агентство БелТА сообщает, что задержанными боевиками оказались наемные бойцы частной военной компании «Вагнер», которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным.
В списке задержанных: Арем Млаев, Тахир Бахтигараев, Алексанлр Алтухов, Владимир Ли, Андрей Кожевников, Алексей Сапронов, Сергей Щербаков, Алексей Волгин, Олег Дрига, Сергей Павленко, Александр Руденко, Денис Харитонов, Сергей Сидоров, Максим Кошман, Сергей Бубнов, Павел Нижник, Владимир Селихов, Геннадий Фетисов, Михаил Фомин, Владимир Екимов, Ринат Каримов, Александр Шубин, Игорь Шеломенцев, Сергей Маслов, Рустем Зайдулен, Андрей Токаренко, Андрей Сердюков, Федор Сергеев, Рафик Танов, Евгений Зяблицев, Павел Самарин, Андрей Бакунович и Артем Шацкий.