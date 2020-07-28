Президент Белоруссии сообщил о заражении коронавирусной инфекцией
«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», - рассказал Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Болезнь он перенес «бессимптомно на ногах».
«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», - рассказал Александр Лукашенко во время посещения воинской части МВД.
Белорусский президент отметил, что его пример доказывает слова врачей о том, что 97% населения переносят коронавирус бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — отметил Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
В Белоруссии за весь период наблюдения было выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от этой болезни 538 пациентов. Строгого карантина в стране не вводили и границы не закрывали.