Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
По словам Цепкало, который тайно приехал в РФ вместе со всей семье, побег спас его от ложных обвинений и тюрьмы КГБ
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого политологи считали едва ли не основным соперником Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии в предстоящих в августе выборах, поделился своими ближайшими планами.
По словам Цепкало, который тайно приехал в РФ вместе со всей семье, побег спас его от ложных обвинений и тюрьмы КГБ. И теперь, находясь в относительной безопасности, он намерен показать простым белорусам лживую «сущность режима», и продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».
Намерен беглец продолжать участие и в предвыборной гонке, хотя официально кандидатом на президентские выборы он так и не успел зарегистрироваться. Но в любом случае, Валерий Цепкало не намерен делать Александру Лукашенко «подарок» в виде заключения его под стражу, как это произошло с другим претендентом на президентский пост, бывшим руководителем Белгазпромбанка Виктором Бабарико. На данный момент тот находится в камере СИЗО по обвинению в организации ОПГ, якобы выводившей за рубеж огромные суммы бюджетных средств.