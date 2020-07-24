Экс-кандидат в президенты Белоруссии уехал из страны из-за угрозы ареста
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны. Свое бегство политик объяснил тем, что получил информацию о готовящемся аресте
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны. Свое бегство политик объяснил тем, что получил информацию о готовящемся аресте.
Валерий Цепкало уехал из Белоруссии вместе с двумя детьми, но его жена осталась на родине. Она работает в предвыборном штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской, чей муж был арестован после ее выдвижения.
Вероника Цепкало рассказала «Дождю», что ее семья располагает информацией не только о возможном аресте мужа, но и вероятном лишении семьи родительских прав. Женина также сообщила, что ее супруг сейчас находится в Москве.
Напомним, что белорусский ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Последний считался основным конкурентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, но был арестован по обвинению в коррупции, уклонении от налогов и отмывании денежных средств.
ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты только Светлану Тихановскую. Ее штаб будет работать совместно со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.