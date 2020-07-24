Верховный суд Белоруссии окончательно снял Виктора Бабарико с президентских выборов
Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать гражданское производство по жалобе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на постановление Центризбиркома об отказе в регистрации его кандидатом в президенты страны
Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать гражданское производство по жалобе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на постановление Центризбиркома об отказе в регистрации его кандидатом в президенты страны.
В определении суда говорится, что Виктор Бабарико пропустил срок для реализации права на обжалование постановления ЦИК, сообщает издание Tut.by.
Решение Верховного суда означает, что Бабарико окончательно сняли с выборов президента Белоруссии. Голосование состоится 9 августа.
Сейчас банкир Виктор Бабарико находится под арестом по делу о коррупции, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Задержан бизнесмен был во время сдачи в ЦИК подписей в поддержку своего выдвижения в президенты.
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