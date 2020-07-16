Президент Белоруссии заявил о подтверждении своей теории о том, что от коронавируса «вылечит трактор»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о выздоровлении губернатора Витебской области Николая Шерстнева, который заразился коронавирусной инфекцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о выздоровлении губернатора Витебской области Николая Шерстнева, который заразился коронавирусной инфекцией. По словам главы государства, чиновник вылечился с помощью физических упражнений и работы в поле.
«Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился», - рассказал Александр Лукашенко, слова которого приводит Telergam-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии отметил, что витебский губернатор на своем примере подтвердил его теорию, согласно которой «трактор всех вылечит». Напомним, что во время пандемии Александр Лукашенко советовал гражданам прекратить истерию из-за коронавируса и чаще бывать на природе, чтобы «легкие продышались».
«Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что „трактор всех вылечит“. Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший», - добавил президент.