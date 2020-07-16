Белорусские власти арестовали счет жены замглавы Минфина РФ на 3 млн рублей в Белгазпромбанке
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии арестовал банковский счет супруги заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Речь идет о счете в банке Белгазпромбанк (принадлежит российскому «Газпрому»)
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии арестовал банковский счет супруги заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Речь идет о счете в банке Белгазпромбанк (принадлежит российскому «Газпрому»).
Замглавы управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что на счету супруги Андрея Круглова находится 3 млн евро. Счет был арестован в рамках расследования дела о махинациях в Белгазпромбанке, фигурантом которого является экс-глава организации и кандидат в президенты Виктор Бабарико.
По словам Дягилева, Белгазпромбанк разработал для Андрея Круглова «эксклюзивный договор по размещению валютного займа». Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека. Всего за период существования Белгазпромбанка было заключено только три договора займа с физическими лицами, которые не являются резидентами Белоруссии – с Андреем Кругловым (два счета на 8,5 млн евро) и его женой (счет на 3 млн евро).
Андрей Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком после назначения на должность замглавы Минфина РФ. Сейчас в этом банке остался только счет его жены на 3 млн евро.