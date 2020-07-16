16 июля 04:04
Белорусские власти отменили для россиян двухнедельный карантин
«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», - говорится в официальном заявлении Минздрава
Фото: yandex.by
В Белоруссии отменили 14-дневный обязательный карантин для лиц, приехавших из России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», - говорится в официальном заявлении Минздрава, которое цитирует портал Tut.by.
Напомним, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о достигнутой с российским коллегой Михаилом Мишустиным договоренности об открытии границы и возобновлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.