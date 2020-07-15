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15 июля 18:21

В Минске сотни избирателей выстроились в очередь перед ЦИКом для подачи жалоб на недопуск на выборы соперников Лукашенко

В Минске местные жители выстроились в огромную очередь в зданию Центризбиркома, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало

В Минске сотни избирателей выстроились в очередь перед ЦИКом для подачи жалоб на недопуск на выборы соперников Лукашенко
Фото: РИА Новости

В Минске местные жители выстроились в огромную очередь в зданию Центризбиркома, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Ранее в столице и других белорусских городах прошли стихийные акции протеста против недопуска на выборы соперников Александра Лукашенко.

В 17 часам по местному времени около ЦИКа собралось более 500 человек. Поскольку из-за коронавируса люди соблюдают дистанцию, очередь растянулась на несколько улиц, сообщает портал Tut.by.

На дверях ЦИК появилось объявление, что лично жалобы принимаются только до конца сегодняшнего дня. Потом их можно будет отправить только по почте.

«Радио Свобода» сообщает, что к площади Независимости, где располагается Центризбирком, подъехали автозаки и сотрудники ОМОН.

Ранее избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико призвал избирателей подавать жалобы с ЦИК на отказ в регистрации политика. Штаб выложил текст жалобы, призвал распечатать ее, подписать и подать лично или по почте. В жалобе содержатся требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Еще одно требование касается освобождения из-под ареста Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также блогера Сергея Тихановского (его жена баллотируется в президенты) и другим арестованным участникам нынешней предвыборной кампании.

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