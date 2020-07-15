Александр Лукашенко не указал в своей декларации никакой собственности
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты, выборы которого назначены на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, судя по декларации, не имеет в собственности никакого имущества
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты, выборы которого назначены на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, судя по декларации, не имеет в собственности никакого имущества.
Бессменный белорусский президент Александр Лукашенко указал доход за 2019 год в размере 117 тысяч белорусских рублей. Это его официальная зарплата. При этом в собственности у него нет ни квартир, ни домов, ни земли, сообщает портал Tut.by.
Супруга президента Галина Лукашенко имеет в собственности жилой дом и земельный участок в Могилевской области, половину дома в деревне и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».