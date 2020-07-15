В Белоруссии начались массовые протестные акции из-за недопуска на выборы Виктора Бабарико
В Минске и других городах Белоруссии 14 июля начались акции протеста из-за отказа Центризбиркома регистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом в президенты
В Минске и других городах Белоруссии 14 июля начались акции протеста из-за отказа Центризбиркома регистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Напомним, что банки сейчас находится под арестом по обвинению в неуплате налогов, отмывании денежных средств и коррупции.
Также белорусский Центризбирком отказал в регистрации кандидату Валерию Цепкало.
По данным «Радио Свобода», в белорусской столице люди начали стихийно собираться в различных местах, а спустя некоторое время по проспекту Независимости начала движение колонна из нескольких сотен человек. Автомобилисты гудками поддерживали пеших манифестантов. Милиция частично перекрыла проспект и начала задержания.
Акции в поддержку снятых с президентских выборов кандидатов также проходят в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Молодечно и других городах, сообщает портал Tut.by.
По предварительным данным, за участие в протестных акциях милиция задержала около 200 человек. Большая часть задержанных пришлась на Минск.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую (жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который был арестован по делу о применении насилия к представителям власти).