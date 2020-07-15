Белорусский премьер-министр сообщил о скором открытии границы с Россией
Российские власти уведомили Белоруссию о готовности в ближайшее время возобновить транспортное сообщение между соседними странами. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным
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Российские власти уведомили Белоруссию о готовности в ближайшее время возобновить транспортное сообщение между соседними странами. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Это означает, что на российско-белорусской границе должны быть убраны заграждения, а все погранпереходы – открыться.
Напомним, что в конце марта российские власти из-за пандемии коронавируса закрыли морские и сухопутные границы, а также приостановили международное авиасообщение (официально воздушные границы не закрывались). При этом Белоруссия свои границы ни для кого не закрывала.