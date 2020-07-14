Белорусский ЦИК отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в ходе заседания комиссии предложила не регистрировать в качестве кандидата в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который сейчас находится под арестом
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в ходе заседания комиссии предложила не регистрировать в качестве кандидата в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который сейчас находится под арестом.
Свою инициативу Ермошина объяснила несоответствием декларации о доходах и имуществе Бабарико и участием некой иностранной организации в его избирательной кампании. Также глава ЦИК зачитала письмо из Комитета Госконтроля, в котором говорится о том, что г-н Бабарико якобы руководил преступной группой и занимался «отмыванием» денежных средств, сообщает Tut.by.
Напомним, что Виктор Бабарико считался основным конкурентом президента Александра Лукашенко на выборах. После сбора в поддержку своего выдвижения 367 179 подписей, банкир был задержан. Его обвинили в коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.