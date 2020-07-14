Белорусские следователи обнаружили в принадлежащем «Газпрому» банке «черную кассу»
Белорусские следователи обнаружили в «Белгазпромбанке» (принадлежит российскому «Газпрому») «черную кассу, которая якобы существовала по указанию бывшего главы организации Виктора Бабарико
Белорусские следователи обнаружили в «Белгазпромбанке» (принадлежит российскому «Газпрому») «черную кассу, которая якобы существовала по указанию бывшего главы организации Виктора Бабарико. Последний, напомним, планировал принять участие в президентских выборах, но был арестован.
Замглавы управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев сообщил, что «черная касса» действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико. Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации.
В дальнейшем Виктор Бабарико и топ-менеджеры «Белгазпромбанка» легализовывали «грязные деньги» через покупку облигаций банка на предъявителя. Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме, сообщает РБК.
В свою очередь глава департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехмедов сообщил, что в апреле 2020 года на заседании правления «Белгазпромбанка» по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам. Общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей, а в день начисления премий в закрытых для обслуживания других клиентов кассах был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте. В итоге топ-менеджеры банка купили валюту по заниженному курсу на сумму миллион долларов.
Напомним, Виктора Бабарико арестовали в разгар избирательной кампании по выборам президента Белоруссии. Банкира называли основным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко. Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки в крупном размере.