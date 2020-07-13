Власти Белоруссии объявили о создании авиакомпании-лоукостера
Власти Белоруссии анонсировали появление авиакомпании-лоукостера. По словам главы Минтранса Алексея Авраменко, низкобюджетный перевозчик будет базироваться в Гродно
Фото: grodnonews.by
Власти Белоруссии анонсировали появление авиакомпании-лоукостера. По словам главы Минтранса Алексея Авраменко, низкобюджетный перевозчик будет базироваться в Гродно.
Министр отметил, что лоукостер будет создан с целью развития конкуренции и повышения пассажиропотока.
Алексей Авраменко сообщил, что Белоруссия открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями. Сам он предложил выбрать конкретные направления и выстраивать маршруты в этом направлении, сообщает БелТА.