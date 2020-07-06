Исполнитель главной роли в фильме «Властелин колец» записал обращение в поддержку Виктора Бабарико
Известный актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии, которого в разгар избирательной кампании арестовали по делу об отмывании денежных средств
Известный актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, которого в разгар избирательной кампании арестовали по делу об отмывании денежных средств.
«Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом», - заявил актер, широкую известность которому принесла роль в трилогии «Властелин колец».
Актер также сообщил, что записать обращение в поддержку Виктора Бабарико его попросили друзья из Белоруссии. Запись разместила в своем Instagram девушка сына бизнесмена Эдуарда, который был арестован вместе с отцом.
Напомним, что Виктор Бабарико считался основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые должны состояться в августе. Бывший банкир собрал рекордное количество подписей в поддержку своего выдвижения, после чего был задержан. Позже ему было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.
Белорусские правозащитники признали Виктора Бабарико политическим заключенным, а Евросоюз потребовал его освобождения.