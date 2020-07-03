Меню
Беларусь
Нас мало - а станет еще меньше
Беларусь
03 июля 01:01

Соперника Александра Лукашенко обвинили в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов

Следственные органы Белоруссии предъявили обвинение экс-главе Белгазпромбанка и кандидату в президенты Виктору Бабарико по трем статьям. Банкира обвиняют в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки

Соперника Александра Лукашенко обвинили в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов

Следственные органы Белоруссии предъявили обвинение экс-главе Белгазпромбанка и кандидату в президенты Виктору Бабарико по трем статьям. Банкира обвиняют в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Белорусское издание Tut.by сообщает, что сыну банкира Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан 18 июня, когда собирался сдать в избирком подписи в поддержку своего выдвижения. Кандидат в президенты, считавшийся основным соперником Александра Лукашенко, собрал в свою поддержку рекордное количество подписей избирателей.

Материалы по теме
Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Александра Лукашенко на выборах
В Белоруссии задержали автора Telegram-канала, писавшего о выборах и протестах
Сыну кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико предъявили обвинение
Сейчас на главной
Авторская колонка
По минному полю
Все уже думали, что приснопамятным матчем «Сочи» — «Ростов» с рекордной для российской Премьер-лиги победой «мужиков над юношами» со счетом 10:1 начавшаяся одновременно с рестартом чемпионата эпидемия абсурда завершится. Но не тут-то было — она только начинала разворачиваться
Мозговой Владимир
«Вы всех обманули»
поправки в конституцию
«Вы всех обманули»
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин записал видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции и призвал ее уйти в отставку
Глава Центризбиркома вновь опровергла информацию о голосовании россиян на пеньках и лавочках
поправки в конституцию
Глава Центризбиркома вновь опровергла информацию о голосовании россиян на пеньках и лавочках
Глава Центризбиркома Элла Памфилова по-прежнему отказывается верить в то, что многим россиянам пришлось голосовать по поправкам к Конституции на лавочках, пеньках и т.д.
Санкции от агрессии
антироссийские санкции
Санкции от агрессии
Заместитель председателя комитета сената США по международным отношениям и член Демократической партии Боб Менендес выступил с инициативой внесения поправки в оборонный бюджет страны, которая предусматривает санкции против российского руководства
Общество
Эксперт сообщил о возможной фальсификации 45% голосов избирателей
Сергей Шпилькин сообщил о фальсификации при голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он проанализировал голоса 88 миллионов избирателей и пришел к выводу, что более 22 миллионов голосов можно считать «аномальными»
Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа
авиакомпании
Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа
В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности допуска российских граждан в Европу с 15 июля, если список на открытие границ, будет пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки
Голоса 58 миллионов россиян могут признать недействительными
поправки в конституцию
Голоса 58 миллионов россиян могут признать недействительными
Голоса 58 млн российских избирателей, могут признать недействительными. Соответствующее заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц
«Вышло очень некрасиво»
IT-отрасль
«Вышло очень некрасиво»
Главным событием для российской IT-отрасли на прошедшей неделе стал объявленный Владимиром Путиным «налоговый маневр». Он был задуман премьером Михаилом Мишустиным для того, чтобы российские IT-компании больше не уезжали из России. Но вернуть уехавших вряд ли удастся, а выиграют от маневра далеко не все
На московском Арбате из-за отсутствия туристов закрываются сувенирные магазины и кафе
туризм
На московском Арбате из-за отсутствия туристов закрываются сувенирные магазины и кафе
На Арбате из-за отсутствия туристов закрылись 14% кафе и магазинов. До пандемии трафик на Арбате сформировался как сугубо туристический. На эту улицу обычно приезжал каждый турист
Авторская колонка
Политически теперь важны две вещи
Когда три недели назад я написал текст о том, что итоговый результат определён на уровне 67% на 75%, большое количество людей стало спрашивать, откуда я это взял, и утверждать, что это решительно невозможно. Между тем, это было совершенно очевидно, если иметь в виду конструкцию плебисцитарного режима
Юдин Григорий
Власти Якутии ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
лесные пожары
Власти Якутии ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
В администрации Якутии сообщили, что сейчас специалисты занимаются тушением 30 лестных пожаров площадью 1,5 тысячи га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать четыре лесных пожара площадью около 150 га
В небе над Ростовом-на-Дону «чудом» не столкнулись два пассажирских самолета
авиапроисшествия
В небе над Ростовом-на-Дону «чудом» не столкнулись два пассажирских самолета
В воздушном пространстве Ростова-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета. Речь идет о лайнере российской авиакомпании S7, выполнявшем рейс из Ростова в Москву, и самолете Emirates Airlines, летевшем из Осло в Дубай
Политика
Ненецкий АО стал единственным регионом, жители которого проголосовали против изменения Конституции
Согласно официальным данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 20,2 тысячи жителей НАО (58,%). Из них 54,6% проголосовали против изменения Основного закона, а «за» высказались 44,4%. Еще 205 бюллетеней признаны испорченными
Почти 80% российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ
поправки в конституцию
Почти 80% российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ
По данным комиссии, 77,93% избирателей поддержали предлагаемые властями правки, в том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина. Против высказались 21,26% россиян
«Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»
нападение на журналистов
«Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»
На сайте «КП» были опубликованы скриншоты переписки с человеком, в чьем профиле в Telegram стоит та же фотография, что и в аккаунте Френкеля. Аккаунт этого человека называется «David Frenkel»
Мой гардероб - моя тайна
доходы чиновников
Мой гардероб - моя тайна
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором попросил ее ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о ее дорогостоящем гардеробе
Коронавирус не приходит один
эпидемии
Коронавирус не приходит один
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа G4 EA H1N1, который может быть опасен для человека. Вирус был выявлен в ходе исследования 30 тысяч мазков из носов свиней, которые были взяты на бойнях по всему Китаю
Авторская колонка
Знак его беды
Путин обращался к нации на фоне нового памятника на месте Ржевской битвы. За двадцать лет правления Владимир Владимирович так и не нашел нормальных советников, которые помогли бы ему делать важные дела без пошлости или зловещих смыслов
Орехъ Антон