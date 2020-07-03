Соперника Александра Лукашенко обвинили в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов
Следственные органы Белоруссии предъявили обвинение экс-главе Белгазпромбанка и кандидату в президенты Виктору Бабарико по трем статьям. Банкира обвиняют в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки
Следственные органы Белоруссии предъявили обвинение экс-главе Белгазпромбанка и кандидату в президенты Виктору Бабарико по трем статьям. Банкира обвиняют в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
Белорусское издание Tut.by сообщает, что сыну банкира Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан 18 июня, когда собирался сдать в избирком подписи в поддержку своего выдвижения. Кандидат в президенты, считавшийся основным соперником Александра Лукашенко, собрал в свою поддержку рекордное количество подписей избирателей.