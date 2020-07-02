Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии вручения государственных наград медицинским работникам, которые занимались лечением коронавирусных пациентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии вручения государственных наград медицинским работникам, которые занимались лечением коронавирусных пациентов.
Глава государства отметил, что белорусы продемонстрировали «политическое здравомыслие и народную мудрость» во время пандемии, что позволило победить COVID-19, сообщает агентство БЕЛТА.
«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», - заявил Лукашенко.
Напомним, что в Белоруссии по экономическим соображениям не вводились жесткие карантинные ограничения и не закрывались границы. Ранее Александр Лукашенко также призвал соседние страны открыть свои границы.
В Белоруссии коронавирус выявлен у 62 424 человек, из которых 398 человек скончались.