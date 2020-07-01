Власти Белоруссии призвали соседние страны открыть свои границы
Власти Белоруссии призвали своих соседей, в первую очередь Россию и Польшу, открыть границы с республикой. Напомним, что многие страны закрыли свои сухопутные границы в связи с пандемией коронавируса, однако Минск от данной меры отказался
Власти Белоруссии призвали своих соседей, в первую очередь Россию и Польшу, открыть границы с республикой. Напомним, что многие страны закрыли свои сухопутные границы в связи с пандемией коронавируса, однако Минск от данной меры отказался.
Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что страна полностью готова полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей, сообщает агентство БЕЛТА.
Белорусские власти заверили, что ведут системный мониторинг ситуации с коронавирусом и принимают соответствующие комплексные меры реагирования, «благодаря которым эпидемию удается сдерживать без урона для экономики».
В Белоруссии не вводились жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, а президент Александр Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с этой болезнью, особенно если начнется вторая волна.