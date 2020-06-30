Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Александра Лукашенко на выборах
Кандидата в президенты Валерия Цепкало проверяют по заявлению турецкого и белорусского бизнесмена Седата Игдеджи. Он обвиняет Цепкало в том, что тот не заплатил ему за строительство дома
Правоохранительные органы Белоруссии начали проверку в отношении еще одного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах.
Кандидата в президенты Валерия Цепкало проверяют по заявлению турецкого и белорусского бизнесмена Седата Игдеджи. Он обвиняет Цепкало в том, что тот не заплатил ему за строительство дома, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.
Сам Валерий Цепкало назвал обвинения в свой адрес со стороны бизнесмена «чушью».
Напомним, ранее был арестован бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который считается основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах. Банкира обвиняют в неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.