Александр Лукашенко предупредил о стоящей перед Белоруссией угрозе лишиться части территорий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе закрытого выступления перед активом Минской области заявил о том, что страна может лишиться некоторых своих территорий и вернуться к границам 1921 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе закрытого выступления перед активом Минской области заявил о том, что страна может лишиться некоторых своих территорий и вернуться к границам 1921 года.
Лукашенко призвал чиновников не допустить возвращения к тому, «от чего мы с вами ушли». «Думаю, вот, сейчас ребята выведут - 1921 год, Рижский договор. Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», - заявил президент.
Александр Лукашенко напомнил минскому активу, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска, а если бы тогда Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.
«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», - добавил бессменный белорусский президент, слова которого приводит «Лента.ру».