Президент Белоруссии сообщил о желании россиян обзавестись недвижимостью в республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о росте спроса на недвижимость в Минске со стороны российских граждан. Именно с желанием россиян обзавестись квартирами в белорусской столице глава государства связал рост цен на недвижимость
Фото: nn.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о росте спроса на недвижимость в Минске со стороны российских граждан. Именно с желанием россиян обзавестись квартирами в белорусской столице глава государства связал рост цен на недвижимость.
В беседе с агентством БЕЛТА Александр Лукашенко заявил, что россияне «ринулись» в Беларусь за квартирами, при этом «деньги они не считают».
«За рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям», - отметил президент.
Согласно оценкам экспертов, в апреле-мае 2020 года количество запросов от российских покупателей на недвижимость в Белоруссии выросло в несколько раз.