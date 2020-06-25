В Белоруссии задержали автора Telegram-канала, писавшего о выборах и протестах
Причина задержания Игоря Лосика пока не сообщается, но это может быть связано с президентскими выборами в Белоруссии и протестами с требованием допустить на выборы оппозиционных кандидатов
Белорусские силовики пришли с обыском к администратору оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику. Сам блогер был задержан.
Причина задержания Игоря Лосика пока не сообщается, но это может быть связано с президентскими выборами в Белоруссии и протестами с требованием допустить на выборы оппозиционных кандидатов.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» имеет более 167 тысяч подписчиков. Канал публикует новости о различных проблемах в стране, однако в последнее время авторы часто писали о президентских выборах и протестах.
Ранее в Белоруссии за участие в протестах были задержаны блогеры Владимир Цыганович, Эдуард Пальчис, Николай Масловский и Александр Кабанов. Их арестовали на 15 суток за в участии в несанкционированных мероприятиях. Автор YouTube-канала «Страна для жизни» и муж кандидата в президенты Сергей Тихановский стал фигурантом нескольких уголовных дел.
В свою очередь глава МВД Белоруссии Юрий Караев обвинил Telegram-каналы в «управлении протестами». Силовик заявил агентству БЕЛТА, что телеграм-каналах участникам протестов якобы давали инструкции как действовать для противостояния правоохранительными органами.