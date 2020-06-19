Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
19 июня 15:44

Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить соперника Лукашенко на выборах

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико, который был задержан по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить соперника Лукашенко на выборах
Фото: belaruspartisan.by

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико, который был задержан по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС говорится, что белорусские власти обязаны гарантировать «полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату». Евросоюз также потребовал справедливого и беспристрастного расследования дела против Виктора Бабарико.

Еще одно требование ЕС касается предстоящих президентских выборов, а именно, обеспечения конкуренции, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание Бабарико. Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела государств.

Материалы по теме
Экс-глава Белгазпромбанка перед задержанием собрал рекордное количество подписей в поддержку своего выдвижения в президенты
Жители Минска выстроились в пятикилометровую «живую цепь» в знак поддержки задержанных активистов и политиков
Главного соперника Александра Лукашенко на выборах арестовали по делу о выводе средств
Сейчас на главной
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
Центробанк
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
Регулятор объяснил снижение ключевой ставки «слишком сильным воздействием дезинфляционных факторов», которые еще больше замедляют экономический рост в условиях пандемии коронавируса
Во время голосования и парада неизбежны заражения
Владимир Путин
Во время голосования и парада неизбежны заражения
Политик Леонид Гозман направил в СКР заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента Владимира Путина, из-за проведение голосования по поправкам в Конституцию и Парада Победы во время пандемии коронавируса
Конец прежних «Ведомостей»
СМИ
Конец прежних «Ведомостей»
Новый главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров запретил публиковать редакционную колонку о нарушениях при организации голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Материал был основан на докладе организации в защиту прав избирателей «Голос»
Общество
Более 30 российских регионов отказались проводить Парад Победы из-за коронавируса
От проведения военных парадов 24 июня отказались уже 35 российских регионов. В некоторых субъектах мероприятия могут состояться, но зрителей на них не пустят
В Подмосковье исторически значимый лес решили вырубить ради строительства VIP-поселка
земельный конфликт
В Подмосковье исторически значимый лес решили вырубить ради строительства VIP-поселка
Исторический Липкинский лес в Одинцовском районе Московской области хотят отдать под застройку. Лес планируется вырубить и построить элитные коттеджные поселки
Государственные СМИ назвали «фейком» репортаж «Дождя» о скупке голосов за поправки в Конституцию
поправки в конституцию
Государственные СМИ назвали «фейком» репортаж «Дождя» о скупке голосов за поправки в Конституцию
Государственный телеканал «Россия 1» показал фрагмент репортажа журналиста «Дождя» Антона Баева о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию и назвал его «фейком»
В Екатеринбурге участковый избирком отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
В Екатеринбурге участковый избирком отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию
Участковая избирательная комиссия № 1503 коллегиальным решением отказалась от участия в организации всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
Авторская колонка
Проблема по имени Исаак Калина
У московских учителей, которых сейчас бесит, что им раздают хамские приказы о том, что они должны делать во время плебисцита, есть совершенно конкретная проблема. У этой проблемы есть конкретное имя - Исаак Калина, начальник департамента образования Москвы
Юдин Григорий
В Госдуме коронавирусной инфекцией переболели 30 депутатов
Госдума
В Госдуме коронавирусной инфекцией переболели 30 депутатов
Вячеслав Володин посетовал, что депутатам, к сожалению, сложно соблюдать режим самоизоляции, поскольку они должны в рамках своих обязанностей принимать избирателей и ездить в регионы, от которых избирались
Экс-глава Чувашии скончался от коронавирусной пневмонии
михаил игнатьев
Экс-глава Чувашии скончался от коронавирусной пневмонии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда он был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. У экс-губернатора был выявлен коронавирус
Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумную комиссию» для разработчиков приложений
павел дуров
Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумную комиссию» для разработчиков приложений
Основатель мессенджера Telegram раскритиковал компании Apple и Google из-за комиссии с покупок в мобильных приложениях, которые установлены пользователями через их официальные магазины
Власти Евросоюза продлили еще на один год «крымские» санкции против России
антироссийские санкции
Власти Евросоюза продлили еще на один год «крымские» санкции против России
Власти Евросоюза союза утвердили решение о продлении еще на один год экономических санкций в отношении России, которые были введены в связи с присоединением Крыма. Санкции продлеваются до 23 июня 2021 года
Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram
Telegram
Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram
В сообщении ведомства говорится, что оно «позитивно оценило высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», поэтому приняло решение о прекращении блокировки
Белорусские СМИ сообщили об исчезновении соперника Александра Лукашенко на президентских выборах
Белорусские СМИ сообщили об исчезновении бывшего главы опального Белгазпромбанка и кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. В избирательном штабе банкира сообщили, что он и его сын Эдуард не выходят на связь
Мусорные короли
мусор
Мусорные короли
Контракты на 165 млрд рублей получили компании, связанные с другом президента и главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эти фирмы стали операторами вывоза ТБО в Москве, Татарстане, Иркутской и Московской областях
В Росздравнадзоре сообщили о кончине 489 медиков от коронавируса
коронавирус
В Росздравнадзоре сообщили о кончине 489 медиков от коронавируса
Отметим, что в Минздраве РФ в конце мая сообщали о кончине 101 медика от коронавируса, хотя в «Списке памяти», которые ведут врачи, числилось 311 человек. По состоянию на 18 июня, в «Списке памяти» указано 444 фамилии
В мире зафиксирован первый случай самопроизвольного взрыва наушников AirPods
Apple
В мире зафиксирован первый случай самопроизвольного взрыва наушников AirPods
Издание GizmoChina сообщает, что инцидент произошел 19 мая в Китае. 23-летний пользователь смартфона iPhone и наушников AirPods разговаривал со знакомым, как вдруг один наушник взорвался
Коронавирус не приходит один
коронавирус
Коронавирус не приходит один
В Москве зафиксирован первый случай кончины ребенка от нового заболевания, связанного с коронавирусом. Ранее западные врачи неоднократно сообщали о том, что у переболевших COVID-19 детей может возникать обширное поражение внутренних органов