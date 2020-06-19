Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить соперника Лукашенко на выборах
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико, который был задержан по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико, который был задержан по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС говорится, что белорусские власти обязаны гарантировать «полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату». Евросоюз также потребовал справедливого и беспристрастного расследования дела против Виктора Бабарико.
Еще одно требование ЕС касается предстоящих президентских выборов, а именно, обеспечения конкуренции, сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание Бабарико. Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела государств.