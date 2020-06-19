Экс-глава Белгазпромбанка перед задержанием собрал рекордное количество подписей в поддержку своего выдвижения в президенты
Бывший глава Белгазпромбанка и основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перед задержанием успел собрать 434 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения
Бывший глава Белгазпромбанка и основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перед задержанием успел собрать 434 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Согласно белорусскому законодательству, для выдвижения в президенты достаточно собрать 100 тысяч подписей избирателей.
В избирательном штабе Виктора Бабарико сообщили, что это является абсолютным рекордом для альтернативных выдвиженцев «за всю историю независимой Белоруссии». При этом в штабе бывшего банкира сообщили, что часть подписей не удастся подать из-за вчерашнего задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
Последним политиком, объявившим о преодолении подписного минимума, стала представительница оппозиции Анна Канопацкая.
Отметим, что бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 364 тысячи подписей.
Виктор Бабарико был задержан 18 июня по делу об отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Ранее по данному делу были арестованы 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, которым Бабарико руководил в течение 20 лет. Уголовное преследование политика связывают с его участием в президентских выборах.