Жители Минска выстроились в пятикилометровую «живую цепь» в знак поддержки задержанных активистов и политиков
В Минске сторонники независимых кандидатов в президенты провели акцию в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании
В Минске сторонники независимых кандидатов в президенты провели акцию в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании. Около пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой белорусы выстроились в «цепь солидарности». Живая цепь растянулась на пять километров сообщает белорусский портал TUT.BY.
«Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения», - прокомментировала акцию кандидат в президенты Ольга Ковалькова.
Участников акции протеста поддерживали водители транспортных средств, которые сигналили и включали песню группы «Кино» «Перемен».
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ней участвуют больше двух тысяч человек.
Акция протеста началась через несколько часов после того как стало известно о задержании основного соперника президента Александра Лукашенко на выборах экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его подозревают в отмывании денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Кандидат в президенты был задержан, когда шел сдавать в избирком подписи в поддержку своего выдвижения.
Ранее также был задержан блогер Сергей Тихановский (формально в президентской гонке участвует его жена). Ему инкриминируют насилие в отношении сотрудников милиции, сообщает «Медуза».