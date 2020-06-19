Главного соперника Александра Лукашенко на выборах арестовали по делу о выводе средств
По версии властей, со счета Белгазпромбанка (принадлежит российскому «Газпрому»), который политик возглавлял в течение 20 лет, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 млн долларов США
Бывшего главу Белгазпромбанка и основного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико арестовали по делу о выводе денежных средств за границу. Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал несколько бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка.
Журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA Live сообщил, что департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля арестовал имущество сына Виктора Бабарико Эдуарда.
По версии властей, со счета Белгазпромбанка (принадлежит российскому «Газпрому»), который политик возглавлял в течение 20 лет, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 млн долларов США.
В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность Бабарико контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», - заявил председатель комитета Иван Тертель.