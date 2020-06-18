Белорусские СМИ сообщили об исчезновении соперника Александра Лукашенко на президентских выборах
Белорусские СМИ сообщили об исчезновении бывшего главы опального Белгазпромбанка и кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. В избирательном штабе банкира сообщили, что он и его сын Эдуард не выходят на связь
Белорусские СМИ сообщили об исчезновении бывшего главы опального Белгазпромбанка и кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. В избирательном штабе банкира сообщили, что он и его сын Эдуард не выходят на связь.
Информагентство «Sputnik Беларусь» сообщает, что Бабарико и его сына задержали, когда они поехали сдавать в избирком частьсобранных подписей избирателей. По неподтвержденным данным, сейчас они находятся в Департаменте финансовых расследований (ДФР). При этом в ведомстве никаких комментариев по данному вопросу не дают.
Согласно белорусскому законодательству, даже после задержания гражданин остается кандидатом в президенты, а основанием для отказа в допуске на выборы может быть только непогашенная судимость. Правда, чтобы стать кандидатом на пост президента, гражданин должен до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.
Ранее сообщалось, что избирательные счета Виктора Бабарико в Беларусбанке были заблокированы по неизвестным причинам.