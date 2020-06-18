Белорусские власти заблокировали избирательный счет соперника Александра Лукашенко на выборах
При этом сотрудники кредитно-финансовой организации не объяснили клиенту причины блокировки его счетов. На этих счетах находилось более 100 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей)
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который выдвинулся в президенты республики.
Журналист Степан Путило сообщил в воем Telegram-канале NEXTA, что речь идет о счетах Виктора Бабарико в Беларусбанке. При этом сотрудники кредитно-финансовой организации не объяснили клиенту причины блокировки его счетов. На этих счетах находилось более 100 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).
Стоит отметить, что избирательная кампания кандидата в президенты может финансироваться только со счетов в Беларусбанке.
Напомним, что после выдвижения Виктора Бабарико в президенты правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении нескольких бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка по факту уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов. При этом президент страны Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии рвется к власти «радикальная оппозиция на деньги российских олигархов» (Белгазпромбанк принадлежит российскому «Газпрому»).