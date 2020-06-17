Белорусский банк «Газпрома» после возбуждения дела против топ-менеджеров приостановил операции с валютой
Белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит российскому «Газпрому», приостановил некоторые валютные операции после возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджеров организации
Белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит российскому «Газпрому», приостановил некоторые валютные операции после возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджеров организации.
В частности, приостановлены снятие наличной иностранной валюты с карточек, эмитированных к текущему счету в белорусских рублях, внесение наличных белорусских рублей на счет, открытый в иностранной валюте, и переводы между банковскими картами, если одна из них эмитирована в белорусских рублях, а другая — в иностранной валюте.
Клиенты банка временно не смогут пополнять с помощью белорусских рублей карты, эмитированные в иностранной валюте, и проводить безналичные операции в иностранной валюте с использованием карт, привязанных к счету в белорусских рублях.
Напомним, что трудности у Белгазпромбанка начались сразу после того, как теперь уже бывший глава кредитно-финансовой организации Виктор Бабарико решил баллотироваться в президенты Белоруссии.
В начале июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в офисах банка и возбудил уголовное дело по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, а уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данному делу задержаны 16 топ-менеджеров Белгазпромбанка. При этом сам г-н Бабарико пока фигурантом дела не является.
Сейчас банком управляет временная администрация, назначенная белорусским Нацбанком.