Белорусские силовики изъяли по делу Белгазпромбанка картины стоимостью 20 млн долларов
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что эти картины банк купил на аукционе Sotheby’s в 2013 году и планировал вывезти из страны по заниженной стоимости
Белорусские силовики изъяли по делу Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) 150 картин общей стоимостью 20 млн долларов.
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что эти картины банк купил на аукционе Sotheby’s в 2013 году и планировал вывезти из страны по заниженной стоимости. Среди картин были упомянуты «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, сообщает ТАСС.
Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски в рамках дела об отмывании. Сотрудники комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более 4 млн долларов наличными и ценные бумаги на 500 тысяч долларов. По данному делу силовики задержали 15 человек действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, включая заместителей главы организации.
Бывшим главой Белгазпромбанка является Виктор Бабарико, который решил принять участие в выборах президента Белоруссии. Г-н Бабарико назвал ситуацию вокруг банка рейдерским захватом организации со стороны государства. Также банкир заявил, что не намерен отказываться от участи в президентских выборах.