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13 июня 13:06

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, которым руководил соперник Лукашенко на выборах

В Белоруссии правоохранительные органы задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка (входит в Газпромбанк), который раньше возглавлял Виктор Бабарико

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, которым руководил соперник Лукашенко на выборах

В Белоруссии правоохранительные органы задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка), который раньше возглавлял Виктор Бабарико. Сейчас он является соперником президента Александра Лукашенко на президентских выборах.

По данным БелТА, сотрудников Белгазпромбанка задержали в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов. По версии следствия, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая занималась выводом денег за границу.

Следствие утверждает, что располагает убедительными доказательствами причастности к отмыванию самого Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год. У сотрудников банка изъяли более четырех миллионов долларов, некоторые из них якобы уже дали признательные показания.

В заявлении «Газпрома» и «Газпромбанка» говорится, что Национальный банк Белоруссии, который сменил руководство Белгазпромбанка, нарушил законодательство республики, а также законодательства Евразийского экономического союза.

В заявлении говорится, что действия белорусского Нацбанка сопровождались задержанием членов правления Белгазпромбанка, поэтому российская сторона намерена защищать интересы акционеров и вкладчиков, чьи интересы были затронуты, сообщает РБК.

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