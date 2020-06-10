Белорусские власти потребовали от России «справедливой» цены на газ для республики
В Минэнерго Белоруссии заявили, что власти республики «в очередной раз отметили необходимость пересмотра цен на газ с определением ее корректного и справедливого уровня»
Власти Белоруссии потребовали от России снижения цены на газ до «корректного и справедливого уровня».
В Минэнерго Белоруссии заявили, что власти республики «в очередной раз отметили необходимость пересмотра цен на газ с определением ее корректного и справедливого уровня», сообщает агентство ТАСС.
В ведомстве сообщили, что этот вопрос обсуждался во время переговоров министров энергетики двух стран по видеосвязи, а белорусская сторона отметила, что с начала 2020 года цена на российский газ, как спотовая, так и по долгосрочным контрактам, постепенно снижается.
Напомним, ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры об изменении цены на газ для Белоруссии могут начаться только в 2021 году, а пока будут действовать нынешние цены.