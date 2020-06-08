В Белоруссии во время сбора подписей в поддержку независимых кандидатов в президенты задержали 13 человек
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, которые собирали подписи в поддержку выдвижения независимых кандидатов в президенты страны
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, которые собирали подписи в поддержку выдвижения независимых кандидатов в президенты страны.
По данным правозащитного центра «Весна», в Гомеле задержаны два человека, а в Минске - не менее 11 человек. Среди задержанных оказался один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Политик организовал на Комаровском рынке в Минске «Народный пикет свободы и солидарности», в ходе которого также проводился сбор подписей за независимых кандидатов.
Портал Tut.by отмечает, что пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты не требуют согласования.
В Минске акция в поддержку независимых кандидатов в президенты собрала более тысячи человек. в ходе акции проводился сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.