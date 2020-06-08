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08 июня 08:10

В Белоруссии во время сбора подписей в поддержку независимых кандидатов в президенты задержали 13 человек

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, которые собирали подписи в поддержку выдвижения независимых кандидатов в президенты страны

В Белоруссии во время сбора подписей в поддержку независимых кандидатов в президенты задержали 13 человек
Фото: РИА Новости

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, которые собирали подписи в поддержку выдвижения независимых кандидатов в президенты страны.

По данным правозащитного центра «Весна», в Гомеле задержаны два человека, а в Минске - не менее 11 человек. Среди задержанных оказался один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Политик организовал на Комаровском рынке в Минске «Народный пикет свободы и солидарности», в ходе которого также проводился сбор подписей за независимых кандидатов.

Портал Tut.by отмечает, что пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты не требуют согласования.

В Минске акция в поддержку независимых кандидатов в президенты собрала более тысячи человек. в ходе акции проводился сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

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