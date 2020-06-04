Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку
По словам президента, кабинет министров должны покинуть люди, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. имена этих министров Лукашенко не назвал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 3 июня, подписал указ об отставке правительства в полном составе.
По данным информагентства БЕЛТА, перед этим Александр Лукашенко провел совещание, в ходе которого заявил, что сильно менять состав правительства он не планирует. При этом, по его словам, кабинет министров должны покинуть люди, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. имена этих министров Лукашенко не назвал.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко будет баллотироваться уже на шестой срок.