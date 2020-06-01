В крупных городах Белоруссии прошли пикеты и сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты
В Минске и других крупных городах Белоруссии прошли пикеты со сбором подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты республики, выборы которого назначены на 9 августа. Правоохранительные органы задержали 30 участников протестных акций
В Минске и других крупных городах Белоруссии прошли пикеты со сбором подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты республики, выборы которого назначены на 9 августа. Правоохранительные органы задержали 30 участников протестных акций.
В правозащитном центре «Весна» сообщили, что пикеты состоялись в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске, Орше, Лиде, Молодечно, Жлобине, Столбцах, Речице и других городах. По словам очевидцев, в Минске очереди из желающих оставить свою подпись за выдвижение независимых кандидатов в президенты растянулись на километр.
Подписи собирали члены инициативных групп нескольких потенциальных кандидатов в президенты страны: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Владимира Непомнящих и Николая Козлова.
В МВД Белоруссии сообщили, что обстановка в стране накануне президентских выборов серьезно накалилась. В этой связи силовики предупредили граждан о том, что у них есть достаточно средств и сил для «нейтрализации подобных угроз».
15 мая Центризбирком страны завершил прием документов для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидаты должны сдать в ЦИК не позже 19 июня. Для регистрации кандидату необходимо собрать минимум 100 тысяч подписей.