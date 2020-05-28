28 мая 00:24
Евросоюз и Белоруссия договорились об упрощении визового режима
Совет Евросоюза утвердл соглашения с Белоруссией об упрощении процедуры выдачи Шенгенских виз и реадмиссии. Эти документы вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Примерная дата - 1 июля.
Фото: interfax.by
Совет Евросоюза утвердил соглашения с Белоруссией об упрощении процедуры выдачи Шенгенских виз и реадмиссии. Эти документы вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Примерная дата - 1 июля.
Согласно этому соглашению стоимость краткосрочной шенгенской визы для граждан Белоруссии снизится с нынешних 80 евро до 35 евро. Также сократится список документов, необходимых для получения визы.
Срок оформления визы для белорусов сократится до 10 дней.
Отметим, то власти Евросоюза и Белоруссии готовили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с 2014 года.