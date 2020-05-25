Президент Белоруссии сообщил о скорой победе над коронавирусом «с божьей помощью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и предсказал победу над коронавирусом «с помощью божьей помощи»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и предсказал победу над коронавирусом «с помощью божьей помощи».
«Если и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием», - отметил Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Президент Белоруссии сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 началось с Витебска, который «оказался внизу по заболеваемости». В городе стали «зачищать» больницы, которые готовились в качестве резервных на случай роста числа заразившихся.
Улучшение ситуации зафиксировано и в Минске, где в скором времени власти планируют вернуть к обычной жизни ряд медицинских учреждений, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.
Напомним, что в Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса и не закрывались границы, как в других странах.