Граждане Белоруссии попросили ВОЗ ввести в республике карантин по коронавирусу
Более 150 тысяч граждан Белоруссии подписали петицию на имя руководителей Всемирной организации здравоохранения с требованием ввести в республике карантин по коронавирусу
Более 150 тысяч граждан Белоруссии подписали петицию на имя руководителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с требованием ввести в республике карантин по коронавирусу.
Авторы петиции указали, что сейчас в Белоруссии «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей». Многим пациентам с коронавирусом ставят диагноз «пневмония», чтобы не портить статистику, не наводить панику среди населения. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Белорусы считают, что все это приведет к ужасным последствиям, сообщают «Белорусские новости».
В петиции также отмечается, что власти Белоруссии «абсолютно не ценят человеческую жизнь», а это обращение стало «криком души».
«Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!», - говорится в петиции на имя ВОЗ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки коронавируса в стране, но отказался вводить карантинные меры в республике. По официальным данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 скончались.