Россия предложила Белоруссии создать единый суд, налоговую службу и таможню
Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в частности, единую Счетную палату, суд Союзного государства, таможенную службу, налоговую службу и антимонопольную службу
Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в частности, единую Счетную палату, суд Союзного государства, таможенную службу, налоговую службу и антимонопольную службу. Также Москва в ходе переговоров по интеграции предлагала объединить регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи.
Источники РБК сообщают, что еще одна инициатива российской стороны касалась создания единой российско-белорусской валюты.
Отметим, что в 2019 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении и принятии 30 дорожных карт, и только после этого вернуться к проработке 31-й карты, которая и включает вышеуказанные предложения. Однако Минск приостановил работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. Лукашенко неоднократно критиковал «родную Россию» в стремлении продавать республике нефть по ценам выше мировых.