Александр Лукашенко раскритиковал решение Москвы закрыть границу с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение российских властей закрыть границу с республикой в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение российских властей закрыть границу с республикой в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», - заявил глава государства, слова которого приводит БелТА.
Лукашенко назвал риторическим вопрос о том, кто от кого должен закрываться. Он объяснил это тем, что в Белоруссии обстановка относительно спокойная, а вот «Россия вся полыхает коронавирусом».
«Вы видите, мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», - добавил белорусский президент.
Напомним, утром 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции.
В Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения COVID-19, а в России коронавирус выявлен у 63 граждан.