В Белоруссии одновременно пропали директора всех сахарных заводов страны
По неподтвержденным данным, бизнесменов задержали в рамках расследования дела о коррупции, которым занимается Комитет государственной безопасности
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырех действующих сахарных заводов. По неподтвержденным данным, бизнесменов задержали в рамках расследования дела о коррупции, которым занимается Комитет государственной безопасности.
Портал Tut.by сообщает, что директора Городейского комбината сняли с рейса Минск – Мюнхен, а директор Слуцкого сахарорафинадного завода объявил сотрудникам, что «улетел в отпуск». Руководитель Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода перестал приходить на работу без объяснения причин.
Также сообщается, что еще одним фигурантом «сахарного дела» является глава Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Всего по делу задержали 11 человек.
При этом правоохранительные органы никак не комментируют информацию об исчезновении директоров сахарных заводов.