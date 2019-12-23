Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Министерство связи РФ анонсировало отмену платы за входящие вызовы в роуминге между Белоруссий и Россией в рамках Союзного государства должна. Это должно произойти не позднее сентября 2020 года
Министерство связи РФ анонсировало отмену платы за входящие вызовы в роуминге между Белоруссий и Россией в рамках Союзного государства должна. Это должно произойти не позднее сентября 2020 года.
Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил ТАСС, что в марте следующего года должны быть подготовлены предложения по законодательному закреплению отмены роуминга между Россией и Белоруссией. К сентябрю уже должны быть отменены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга между странами еще в августе 2018 года, но тогда стороны не смогли договориться о снижении оптовых цен, от которых зависит тариф для абонентов.