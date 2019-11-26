Власти Швеции пообещали больше не называть Белоруссию «Белой Россией»
Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах название Vitryssland для обозначения Белоруссии. Теперь страна будет называться привычным для самих белорусов Belarus
Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах название Vitryssland (от шведского Vit - белый и Ryssland - Россия) для обозначения Белоруссии. Теперь страна будет называться привычным для самих белорусов Belarus.
Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что власти страны решили отказаться от использования названия Vitryssland и перейти на Belarus, чтобы сделать шаг навстречу гражданскому обществу Белоруссии и белорусской диаспоре в Швеции, сообщает РБК.
Посол Белоруссии в Стокгольме Дмитрий Мирончик поблагодарил Швецию за отказ называть его страну «Белой Россией».
Примечательно, что «Белой Россией» Белоруссию также называют в Греции (Λευκορωσία), в Дании (Hviderusland), в Латвии (Baltkrievija) и Литве (Baltarusija).