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26 ноября 00:23

Власти Швеции пообещали больше не называть Белоруссию «Белой Россией»

Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах название Vitryssland для обозначения Белоруссии. Теперь страна будет называться привычным для самих белорусов Belarus

Власти Швеции пообещали больше не называть Белоруссию «Белой Россией»

Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах название Vitryssland (от шведского Vit - белый и Ryssland - Россия) для обозначения Белоруссии. Теперь страна будет называться привычным для самих белорусов Belarus.

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что власти страны решили отказаться от использования названия Vitryssland и перейти на Belarus, чтобы сделать шаг навстречу гражданскому обществу Белоруссии и белорусской диаспоре в Швеции, сообщает РБК.

Посол Белоруссии в Стокгольме Дмитрий Мирончик поблагодарил Швецию за отказ называть его страну «Белой Россией».

Примечательно, что «Белой Россией» Белоруссию также называют в Греции (Λευκορωσία), в Дании (Hviderusland), в Латвии (Baltkrievija) и Литве (Baltarusija).

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